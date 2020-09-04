Почти 100 вопросов по организации образования в Ижевске поступило на телефоны «горячей линии» Фото: Диля Ахмадишина

Около 100 сообщений с вопросами по организации образования и предоставлению горячих обедов получили в Управлении образования. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на личной странице ВКонтакте.

- Сотрудники Управления образования обрабатывают каждый вопрос, ответы даются в течение 1-2 дней, - пишет глава города.

Также Олег Бекмеметьев ответил на 5 самых популярных вопросов от родителей по горячим обедам:

1. Какая сумма ежедневно тратится на бесплатное питание одного ребёнка начальной школы?

Стоимость бесплатного обеда для ученика начальной школы - 60 рублей.

2. Если ребенок посещает продлёнку либо обучается в школе полного дня, сколько раз он может получать питание бесплатно в течение дня?

Бесплатный обед предоставляется ученику начальной школы 1 раз в день.

3. Могут ли рассчитывать на получение сухого пайка дети, которые перешли на семейное обучение?

Если ребенок переведён на домашнее обучение по медицинским показаниям на основании заключения лечебного учреждения, в таком случае семье предоставляется питание в виде сухого пайка. Если семейная форма обучения выбрана добровольно по решению родителей, бесплатное питание для такого ребёнка не предусмотрено.

4. Получают ли бесплатное питание дети из многодетных семей?

Все школьники из многодетных семей получают бесплатное питание 1 раз в день.

5. Можно ли родителям детей из начальной школы вносить доплату и получать улучшенный комплекс на обед?

Можно, для этого необходимо написать заявление на имя директора школы.

Номера «горячих линий»:

- 41-45-69, 41-48-49 (бесплатные обеды);

- 41-45-60, 41-45-59, 41-45-70, 41-46-56 (образовательный процесс в школах).

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