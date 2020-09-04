Ижевчане могут привиться от гриппа во всех медучреждениях

Вакцинация уже началась Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители Удмуртии могут сделать прививки от гриппа во всех медицинских учреждениях бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- В первую очередь вакцину получат медицинские работники, дети, беременные женщины, учителя, сотрудники транспортных предприятий, лица старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, - говорится в сообщении.

Вакцинация населения уже началась.

- Привиться от гриппа можно в день обращения в поликлинику бесплатно. У нас постепенно поступают вакцины, поэтому в первую очередь должны привиться врачи, учителя, дети и так далее. Как только следующая партия придет, я тоже прививку сделаю, - рассказал Александр Бречалов в прямом эфире 2 августа на своей странице «ВКонтакте».

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