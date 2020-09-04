Спасатели вытащили из машины водителя в Ижевске

Фото: ПСС Ижевска
Сегодня, около 8 часов утра, в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение о ДТП. Легковой автомобиль врезался в столб на ул. О. Кошевого. В машине находился зажатый пострадавший. Об этом написали в Instagram-аккаунте службы.
– Прибыв на место, спасатели Ижевска совместно с пожарными деблокировали пострадавшего при помощи аварийно-спасательного инструмента, – говорится в посте.
Мужчина скончался до приезда спасателей.
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