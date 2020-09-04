Схъехал с дороги и столкнулся с двумя автомобилями: ДТП произошло в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

3 сентября, приблизительно в 6 часов вечера, на ул. 10 лет Октября в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

– 30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и совершил столкновение с припаркованными транспортными средствами «ГАЗ-2782» и «Киа Рио», – говорится в сообщении.

В аварии пострадали пассажиры «Рено»: 28-летний и 34-летний мужчины.

Как говорится в сообщении, у водителя были признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасатели вытащили из машины водителя в Ижевске

Почти 100 вопросов по организации образования в Ижевске поступило на телефоны «горячей линии»