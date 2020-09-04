В Ижевске проходит открытый турнир по подтягиванию

Фото: Общественное движение г. Ижевска «За здоровое поколение»

С 1 по 10 сентября в Ижевске при поддержке Фонда Президентских грантов проходит открытый городской турнир по подтягиванию #ВРЕМЯЖИТЬТРЕЗВО. Организаторы: Общественное движение Ижевска «За здоровое поколение» и МБУ ДО ЦК «Синтез» приглашают принять участие в личном и командном зачете.

Для этого нужно:

1. Снять на видео, как вы подтягиваетесь и выложить его на страницу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ВРЕМЯЖИТЬТРЕЗВО.

2. Пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/1jtPpWqdyPFFykLy9 (здесь же нужно будет приложить ссылку на видео).

Сроки регистрации - до 10 сентября 2020 года включительно.

Важные условия для видео: на нем должно быть видно положение «вис», не касаясь ногами пола и подбородок над перекладиной. Правильным считается подтягивание, когда подбородок находится выше перекладины, в положении «вис» руки должны быть полностью разогнуты. Не допускается раскачивание, рывки корпусом, вис на одной руке.

В командном зачете можно присылать видео всей команды, можно снять разные видео, но делать пометку в зачет команде клуба, школы или объединения.

Итоги подведут 12 сентября на Городской профилактической акции «Время Жить», посвященной «Всемирному дню трезвости», которая будет проходить в «Сети парк» города Ижевска в 16.00.

Победителей ждут призы от организаторов, каждому участнику вручат электронные сертификаты!

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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