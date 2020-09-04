13 сентября ограничат движение в центре Ижевска

13 августа ограничат движение в центре Ижевска Фото: pixabay.com

В следующее воскресенье, 13 сентября, ограничат движение на нескольких центральных улицах в Ижевске. Здесь с 9:30 до 14:30 пройдет всероссийский легкоатлетический забег. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение ограничат:

- по ул. К. Маркса от ул. Советская до ул. Кирова;

- по ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров;

- по ул. Коммунаров от ул. Советская до ул. Кирова;

- по ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса.

Маршруты общественного транспорта так же изменятся на это время:

- троллейбусы перенаправят с ул. Пушкинская на ул. Удмуртская, исключая движение по ул. Советская;

- автобусы № 19, 26, 28 будут ходить по Удмуртской, а не на Пушкинской; № 12, 26, 27, 40 – пройдут по Ленина, а не Советской;

- движение маршрутного такси №10 будет направлено по ул. Ленина, № 39 – по Удмуртской, № 52 перенаправят с ул. Кирова и ул. Пушкинская на ул. 50 лет ВЛКСМ».

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