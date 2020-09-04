Новые дорожные знаки установят в Ижевске

А кое-где обустроят «лежачие полицейские» Фото: Алена Селезнева

Дорожные знаки и искусственные дорожные неровности появятся в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запретят движение на проезде от улицы Маслюкова до к дому №41 ул. Молодежной. А рядом с домами №275 и №417 на Карла Маркса установят знаки «Жилая зона».

На перекрестке Сабурова–Автозаводская появится знак «Направо».

«Лежачие полицейские» обустроят рядом с перекрестком Областная–Мира и на ул. Коммунаров напротив дома № 317. На этих участках снизят максимальную скорость.

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