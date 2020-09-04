Ижевский стадион «Локомотив» реконструируют

Фото на личной странице Александра Бречалова ВКонтакте

Начался капитальный ремонт стадиона «Локомотив». Он находится рядом с железнодорожным вокзалом. Строительство будет проходить в два этапа. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о начале первого на своей странице ВКонтакте.

Футбольное поле с искусственным газоном и 6 беговых дорожек построят в течение первого этапа реконструкции. На втором проведут освещение и установят трибуну на 500 зрителей. Также планируют построить ФОК и заменить хоккейную коробку.

Александр Бречалов отмечает:

– История стадиона «Локомотив» - пример настойчивости и желания перемен. Один человек не может в одиночку реконструировать стадион, но он может сделать все, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Именно так мы и познакомились с Михаилом Ильичом Русских - ветераном железнодорожной отрасли. На одном из приемов граждан он обратился ко мне с просьбой поддержать реконструкцию «Локомотива», я обещал помочь.

Глава республики напомнил, что можно прислать свои идеи и предложения на электронную почту или через сайт.

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