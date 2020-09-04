Аллею из 19 сосен посадили в Ижевске

Фото: Антон Обухов

Сегодня, 4 сентября, на ул. Кооперативная в Ижевске посадили «аллею Надежды» – в память о Надежде Курченко. Акцию приурочили к 3 сентября – Дню солидарности в борьбе с терроризмом – и 50-летию подвига советской бортпроводницы.

Всего высадили 19 деревьев.

В акции принимали участие представители республиканских и городских органов власти, МВД по Удмуртии, промышленных предприятий, ветеранских организаций, руководители общеобразовательных организаций, курсанты Школы юных летчиков, кадеты, учащиеся школ.

СПРАВКА

15 октября 1970-го года Надежда Курченко была убита террористами, которые захватили самолет.

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