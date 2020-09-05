Сборная УФО заняла третье место на командном Кубке России по боксу в Удмуртии

Бои за бронзовые медали прошли 4 сентября Фото: https://vk.com/rusboxing

4 сентября в Удмуртии прошла встреча за бронзовые медали командного Кубка России по боксу. Сражались команды Северо-Кавказского федерального округа и Уральского федерального округа. В упорной борьбе победу одержала сборная команда УФО, вырвавшая победу у сборной Северного Кавказа.

- Мы очень довольны. Мы, может, и мечтали получить золото, но споткнулись о местную команду в первой встрече. Бой у нас был равный, но по тяжам мы проиграли, а сегодня по тяжам выиграли, - отметил главный тренер УФО Владимир Рощенко. - Эти соревнования проводятся не первый год. Все успевают выплеснуть такую энергию, вы сами видели. Даже такое небольшое количество людей, а столько эмоций и радости.

Напомним, что соревнования проходят в Ижевске с 31 августа по 5 сентября. В них участвуют более 200 лучших боксеров со всей страны. Финал состоится уже сегодня, с 15:10 до 16:50 - сразятся сборные Приволжского федерального округа и Центрального федерального округа.