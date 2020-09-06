Скульптура слона вернулась в Ижевск

Фото: Сергей Пахомов, vk.com/ya_izhevsk

В сообществе «Клуб Я Ижевск | Удмуртия» появилось сообщение о том, что во двор Ижевска вернулась скульптура слона. Автор прилагает фото установленной фигуры и чаши.

Слона можно увидеть во дворе на улице Пушкинская, до № 198. Там 4 сентября установили чашу фонтана и скульптуру.

В 50-е годы прошлого столетия около слона любили отдыхать выдающиеся люди Удмуртии, например, Михаил Тимофеевич Калашников, который проживал в соседнем доме.

В этом году скульптуру решили восстановить по старым сохранившимся фото. Также во благоустроят территорию двора.