Погода в Ижевске на 7 сентября: прогнозы синоптиков на день

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 7 сентября. И сегодня днем нас ждет прекрасная теплая погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра днем будет +21…+23 градуса, солнечно, ночью +5…+7 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +21…+23 градуса, ясно, ночью +7…+10 градусов.

Желаем вам отличного дня!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Смертельное ДТП в Завьяловском районе в Удмуртии.

- Жителя Удмуртии подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

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