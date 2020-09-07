Погода в Ижевске на 7 сентября: прогнозы синоптиков на день

Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 7 сентября. И сегодня днем нас ждет прекрасная теплая погода.
По данным Удмуртского гидрометцентра днем будет +21…+23 градуса, солнечно, ночью +5…+7 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
По данным сервиса Яндекс погода днем будет +21…+23 градуса, ясно, ночью +7…+10 градусов.
Желаем вам отличного дня!
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- Смертельное ДТП в Завьяловском районе в Удмуртии.
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