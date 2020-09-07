Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 7 сентября в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Выздоровевших нет. Летальных случаев тоже нет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск - 1 742
Воткинск - 58
Сарапул - 102
Можга - 309
Глазов - 91
Алнашский район - 159
Балезинский район - 72
Вавожский район - 50
Воткинский район - 42
Глазовский район - 32
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 290
Игринский район - 62
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 33
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 18
Красногорский район - 14
Малопургинский район - 105
Можгинский район - 66
Сарапульский район - 38
Селтинский район - 11
Сюмсинский район - 16
Увинский район - 43
Шарканский район - 29
Юкаменский район - 2
Якшур-Бодьинский район - 21
Ярский район - 17