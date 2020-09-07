Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 7 сентября в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Выздоровевших нет. Летальных случаев тоже нет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 1 742

Воткинск - 58

Сарапул - 102

Можга - 309

Глазов - 91

Алнашский район - 159

Балезинский район - 72

Вавожский район - 50

Воткинский район - 42

Глазовский район - 32

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 290

Игринский район - 62

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 33

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 18

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 105

Можгинский район - 66

Сарапульский район - 38

Селтинский район - 11

Сюмсинский район - 16

Увинский район - 43

Шарканский район - 29

Юкаменский район - 2

Якшур-Бодьинский район - 21

Ярский район - 17