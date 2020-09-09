«Рыжие на колесах»: велосипедисты проедут по улицам Ижевска 13 сентября Фото: Архив КП

Велопарад «Рыжие на колесах» пройдет в Ижевске 13 сентября. Участникам предстоит проехать 7 км.

Регистрация велосипедистов начнется в 9 утра на Центральной площади. Тогда же разыграют подарки. Стартовать участники будут в 10:00.

Велосипедисты проедут по маршруту: ул.Пушкинская, ул.Советская, ул.Коммунаров, ул.Красногеройская, ул.Пушкинская, ул.Лихвинцева, ул.Коммунаров, ул.Наговицына, ул.Пушкинская, переулок Широкий, ул.Коммунаров, ул.Кирова, ул.К.Маркса, ул.Советская, ул.Пушкинская.

Также в этот день проведут конкурсы. Призы достанутся «самому оригинальному костюму», «самому оригинальному велосипеду» и «самому рыжему участнику».

На велопарад приглашаются участники от 18 до 65 лет.

Зарегистрироваться на велопарад можно по ссылке.

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