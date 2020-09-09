Аварийное отключение электричества произошло в Ижевске ночью 9 сентября

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В среду, 9 сентября, ижевчане рассказали, что ночью в городе отключилось электричество.

Сообщения от тех, кто не спал в поздний час, начали появляться в соцсетях примерно в половине третьего ночи.

- На перекрестках Удмуртская - 10 лет Октября и Удмуртская - Кирова светофоры маленько умерли, дальше не поехала, - пишет жительница, которую отключение электричества застало в дороге.

В то же время ижевчане написали, что света нет на улице Вороширова, на Буммаше.

А некоторые жители заметили последствия отключения уже утром.

- Мне пришлось спускаться из дома пешком. Консьержка рассказала, что ночью отключилось электричество. Из-за этого сгорели лифты. Особенно тяжело пришлось мамочкам с колясками, которые шли пешком на 15-й этаж, - рассказал Алексей.

По неофициальным данным неполадки продолжались 22 минуты - с 2:24 до 2:46. Предварительной причиной неполадок было названо аварийное отключение на четырех подстанциях. Пострадали жители района «Культбаза». По имеющейся информации, отключение коснулось 56 тысяч человек.

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