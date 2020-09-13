10-й юбилейный легкоатлетический забег «Динамовская миля 2020» прошел в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
10-й юбилейный легкоатлетический забег «Динамовская миля 2020», проходивший в Ижевске 12 и 13 сентября, завершился, об итогах сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
Согласно традиции дистанции были проложены по центральным улицам Ижевска: Пушкинской, Карла Маркса, Советской, Коммунаров, Красногеройской, Лихвинцева, переулку Широкому и Кирова. Для того чтобы провести мероприятие, улицы пришлось перекрыть. Точкой старта и финиша был стадион «Динамо».
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В этом году в стартах приняли участие 1200 человек – все желающие от 18 до 65 лет. На выбор атлетам предлагалось пять дистанций: 200 м, 400 м, 1609 м, 10 км и 21,1 км.
Среди участников были Ахмадеев Ринас – сильнейший легкоатлет России, он бежал самую длинную дистанцию, и первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, который преодолел 10 км.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Победителями в забегах стали:
На дистанции 1609 метров (мужчины):
- Бочкарев Андрей
- Глущенко Антон
- Машковцев Родион
На дистанции 1609 метров (девушки):
- Гимазетдинова Алина
- Удегова Наталья
- Овчинникова Яна
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
На дистанции 10 километров (мужчины):
- Трофимов Андрей
- Виталий Хмелев
- Лягаев Николай
На дистанции 10 километров (девушки):
- Корепанова Наталья
- Ежова Екатерина
- Байкова Алина
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
На дистанции 21,1 километр (мужчины):
- Ахмадеев Ринас
- Полтанов Алексей
- Дьяконов Виталий
На дистанции 21,1 километров (девушки):
- Карамашева Светлана
- Корепанова Юлия
- Исмагилова Вера
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Победители получили медали, дипломы и памятные подарки.
«Динамовская миля» началась в Ижевске как ведомственные старты для сотрудников органов безопасности и правопорядка, но затем переросли в состязания для легкоатлетов России. А в прошлом году участие в забеге приняли представители двух стран, 12 регионов и 92 населенных пунктов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хоккейная команда из Ижевска проиграла четвертый матч подряд
- «Лежачие полицейские» и «парковка»: новые дорожные знаки появятся в Ижевске