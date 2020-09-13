10-й юбилейный легкоатлетический забег «Динамовская миля 2020» прошел в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

10-й юбилейный легкоатлетический забег «Динамовская миля 2020», проходивший в Ижевске 12 и 13 сентября, завершился, об итогах сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Согласно традиции дистанции были проложены по центральным улицам Ижевска: Пушкинской, Карла Маркса, Советской, Коммунаров, Красногеройской, Лихвинцева, переулку Широкому и Кирова. Для того чтобы провести мероприятие, улицы пришлось перекрыть. Точкой старта и финиша был стадион «Динамо».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году в стартах приняли участие 1200 человек – все желающие от 18 до 65 лет. На выбор атлетам предлагалось пять дистанций: 200 м, 400 м, 1609 м, 10 км и 21,1 км.

Среди участников были Ахмадеев Ринас – сильнейший легкоатлет России, он бежал самую длинную дистанцию, и первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, который преодолел 10 км.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победителями в забегах стали:

На дистанции 1609 метров (мужчины):

- Бочкарев Андрей

- Глущенко Антон

- Машковцев Родион

На дистанции 1609 метров (девушки):

- Гимазетдинова Алина

- Удегова Наталья

- Овчинникова Яна

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На дистанции 10 километров (мужчины):

- Трофимов Андрей

- Виталий Хмелев

- Лягаев Николай

На дистанции 10 километров (девушки):

- Корепанова Наталья

- Ежова Екатерина

- Байкова Алина

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На дистанции 21,1 километр (мужчины):

- Ахмадеев Ринас

- Полтанов Алексей

- Дьяконов Виталий

На дистанции 21,1 километров (девушки):

- Карамашева Светлана

- Корепанова Юлия

- Исмагилова Вера

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победители получили медали, дипломы и памятные подарки.

«Динамовская миля» началась в Ижевске как ведомственные старты для сотрудников органов безопасности и правопорядка, но затем переросли в состязания для легкоатлетов России. А в прошлом году участие в забеге приняли представители двух стран, 12 регионов и 92 населенных пунктов.

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