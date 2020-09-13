Актуальная информация о ходе голосования 13 сентября: к 18:00 явка в Ижевске 15,62%

Фото: Амир Закиров

Как сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Виктор Кушко на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты Удмуртии, на 18:00 13 сентября явка на избирательные участки по голосованию за кандидатов в Городскую думу составила в Ижевске - 15,62%, в Воткинске – 15,61%, в Глазове – 20,82%, в Можге – 24,75%, в Сарапуле – 21,03%.

Фото: Михаил Красильников

Явка на довыборы депутатов Госсовета Удмуртии по Буммашевскому одномандатному избирательному округу №1 составила 14,85% от общего числа избирателей.

Все поступившие в ЦИК Республики жалобы и обращения рассматриваются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Фото: Михаил Красильников

Итоги голосования будут подведены на следующей неделе.

Подробности – смотрите в трансляции.

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