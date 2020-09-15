Карта распространения коронавируса на 15 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
15 сентября в Удмуртии зарегистрировали 72 случая заболевания коронавирусом, 57 человек выздоровели.
Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, по пять случаев зарегистрировано в Можге, Можгинском и Ярском районах, у 4 жителей Глазова, по 3 случая зарегистрировано в Шарканском и Увинском районах, по 2 случая - в Алнашском, Селтинском, Малопургинском районах, по одному случаю - в Глазовском, Граховском, Игринском, Сюмсинском районах.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1976
Воткинск - 47
Сарапул - 120
Можга - 325
Глазов - 114
Алнашский район - 169
Балезинский район - 72
Вавожский район - 51
Воткинский район - 45
Глазовский район - 37
Граховский район - 29
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 320
Игринский район - 68
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 39
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 32
Красногорский район - 28
Малопургинский район - 125
Можгинский район - 76
Сарапульский район - 41
Селтинский район - 14
Сюмсинский район – 19
Увинский район - 47
Шарканский район - 41
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 29
Ярский район - 22
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