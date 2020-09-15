Карта распространения коронавируса на 15 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

15 сентября в Удмуртии зарегистрировали 72 случая заболевания коронавирусом, 57 человек выздоровели.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, по пять случаев зарегистрировано в Можге, Можгинском и Ярском районах, у 4 жителей Глазова, по 3 случая зарегистрировано в Шарканском и Увинском районах, по 2 случая - в Алнашском, Селтинском, Малопургинском районах, по одному случаю - в Глазовском, Граховском, Игринском, Сюмсинском районах.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1976

Воткинск - 47

Сарапул - 120

Можга - 325

Глазов - 114

Алнашский район - 169

Балезинский район - 72

Вавожский район - 51

Воткинский район - 45

Глазовский район - 37

Граховский район - 29

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 320

Игринский район - 68

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 39

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 32

Красногорский район - 28

Малопургинский район - 125

Можгинский район - 76

Сарапульский район - 41

Селтинский район - 14

Сюмсинский район – 19

Увинский район - 47

Шарканский район - 41

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 29

Ярский район - 22

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