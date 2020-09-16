Сотрудники МЧС Удмуртии сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Акция приурочена к 30-летию МЧС России. Людям всегда нужна помощь виде крови. И особенно сейчас в период пандемии коронавирусной инфекции. Всего 33 человека сдали кровь, для 13 из которых этот опыт стал первым в жизни, - отметил начальник Главного управления МЧС России по республике генерал-майор Петр Фомин.

По словам Алексея Князева, начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии, он сдает кровь уже на протяжении нескольких лет, при этом он не только помогает людям, но и улучшает свое состояние здоровья.

Донором может стать каждый, нужно всего лишь соответствовать некоторым требованиям: человек должен достичь 18 лет и иметь хорошее состояние здоровья. Чтобы сдать кровь нужно прийти на донорский пункт, обязательно с паспортом. Состояние оценивает терапевт. Регистратор по базе проверяет данные человека, например, может у него эпидконтроль, также уровень гемоглобина, группу крови.