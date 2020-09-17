Школьница из Ижевска прошла на федеральный этап международного фестиваля «Белая трость» Фото: pixabay.com

Шестиклассница школы №53 Ижевска выиграла в номинации «Вокальное искусство (соло)» в региональном этапе фестиваля «Белая трость». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртской Республики.

Девочка исполнила песню «Свет», стихи и музыку к которой написала ее мама.

В конкурсе участвовали дети из образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения в возрасте 11-15 лет. Всего было пять номинаций: «Вокальное искусство (соло)», «Вокальное искусство (дуэт)», «Вокальное искусство (ансамбль)», «Инструментальное искусство (соло)» и «Инструментальное искусство (дуэт)».

Победители окружного этапа конкурса, занявшие первое место в этих номинациях, станут участниками федерального этапа фестиваля. Он состоится в Москве.

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