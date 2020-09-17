Карта распространения коронавируса на 17 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

17 сентября в Удмуртии зарегистрировали 67 случаев заболевания коронавирусом. 64 пациента выздоровели. Всего на 17 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 170 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 3 163 человека выздоровели, 78 летальных случаев.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2026

Воткинск - 63

Сарапул - 128

Можга - 326

Глазов - 126

Алнашский район - 169

Балезинский район - 75

Вавожский район - 51

Воткинский район - 47

Глазовский район - 37

Граховский район - 31

Дебесский район - 17

Завьяловский район - 323

Игринский район - 69

Камбарский район - 19

Каракулинский район - 14

Кезский район - 40

Кизнерский район - 48

Киясовский район - 38

Красногорский район - 34

Малопургинский район - 126

Можгинский район - 76

Сарапульский район - 43

Селтинский район - 16

Сюмсинский район - 20

Увинский район - 49

Шарканский район - 43

Юкаменский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 30

Ярский район - 28