Карта распространения коронавируса на 17 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
17 сентября в Удмуртии зарегистрировали 67 случаев заболевания коронавирусом. 64 пациента выздоровели. Всего на 17 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 170 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 3 163 человека выздоровели, 78 летальных случаев.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2026
Воткинск - 63
Сарапул - 128
Можга - 326
Глазов - 126
Алнашский район - 169
Балезинский район - 75
Вавожский район - 51
Воткинский район - 47
Глазовский район - 37
Граховский район - 31
Дебесский район - 17
Завьяловский район - 323
Игринский район - 69
Камбарский район - 19
Каракулинский район - 14
Кезский район - 40
Кизнерский район - 48
Киясовский район - 38
Красногорский район - 34
Малопургинский район - 126
Можгинский район - 76
Сарапульский район - 43
Селтинский район - 16
Сюмсинский район - 20
Увинский район - 49
Шарканский район - 43
Юкаменский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 30
Ярский район - 28