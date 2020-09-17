Лучшие врачи Ижевска могут принять участие в конкурсе «Народный врач»

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске продолжается сбор заявок на участие медицинских работников в конкурсе «Народный врач», который проводится в рамках проекта «Лучшая клиника – 2020». На данный момент на конкурс подано уже более 200 заявок. Кандидатуры врачей заявляют сами пациенты, но такое право есть и у клиник, в которых эти врачи работают.

Среди участников конкурса – терапевты и гинекологи, педиатры и неонатологи, хирурги и инфекционисты, стоматологи и офтальмологи, а также врачи других специальностей. 21 сентября на сайте лучшаяклиника.рф стартует голосование, которое продлится ровно месяц: по его итогам будут определены победители в каждой номинации.

Вы тоже можете заявить на конкурс своих любимых врачей: просто заполните форму на сайте проекта.

Посмотреть список тех, кто уже участвует в конкурсе, можно здесь.

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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