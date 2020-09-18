Вандалы ночью катались на машине в Сети парке в Ижевске

Фото: скриншот видео

Ночью 17 сентября на территории Сети парка на улице Удмуртская вандалы катались на машине. Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска» в соцсетях.

Фото: Парки Ижевска

- Ночью в Сети парк заехала машина. Прокатилась по эйр-парку. И повредила его, - говорится в сообщении. - Хочется, чтобы вандализма стало меньше. Это наши общие пространства, для всех. Мы вас очень просим думать не только о себе, быть ответственными.

На данный момент машину определили по номерам, водитель в розыске и обязательно понесет наказание.

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