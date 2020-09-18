Еще два человека скончались от коронавируса в Удмуртии

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За сутки в Удмуртии выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, 45 человек выздоровели, их выписали. За сутки скончалось два человека – женщинам было 62 года и 80 лет.

- Диагноз подтвердился у 60 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Граховском, Малопургинском, Ярском районах, - говорится в сообщении.

Всего на 18 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 245 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 208 человек выздоровели, 80 летальных случаев.

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