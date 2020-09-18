Олег Бекмеметьев: «Водоотведение - это главный вопрос благоустройства частного сектора в Первомайском районе Ижевска»

Фото: Анастасия Захарова

В Первомайском районе Ижевска сделали водоотводные канавы по поручению главы города Олега Бекмеметьева. Район Болота - самый проблемный с точки зрения затоплений. По словам мэра, сейчас здесь прочистили канавы и объединили их в одну систему. Вода уходит в реки Позимь и Иж.

- Чуть более месяца назад мы гуляли по «Болоту» в рамках проекта #ПешкомПоИжевску. Проблема района в том, что здесь самая низкая отметка по отношению к уровню моря. Она составляет -86 метров. Соответственно, территорию постоянно топит в весенний паводок или летние ливни. Попросил коллег в кратчайшие сроки решить проблему с водоотведением и дорогами. Проведенные работы - это только начало благоустройства территории частной застройки Первомайского района, - поделился Олег Бекмеметьев.

В районе уже была система водоотведения, но за канавами 20 лет никто не следил. Сейчас их прочистили от грунта и мусора.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Прочистка канав позволит воде уходить быстрее. Мы прибрались на двух участках. Длина одного - 1,9 км, второго - 0,9 км. Благодаря этому уровень воды стал ниже на метр. Чтобы сделать всю оросительную систему, требуется 15-20 млн рублей. Сложности в том, что работы нужно проводить в сухие дни, - рассказал Андрей Любинец, заместитель начальника МУП «ДРЭУ».

Поскольку ситуация с водоотведением стала лучше, в частном секторе теперь можно засыпать щебнем дороги. В противном случае это было бы бесполезной мерой.

Фото: Анастасия Захарова

В программу щебенения в Первомайском районе попали 9 дорог:

- совхоз Медведево, от места разворота автобусного маршрута №2 до переулка Совхоз Медведево, дом №11;

- ул. Брянская от дома №3 до дома №29 по ул. Калужской в мкрн Костина Мельница;

- ул. Комбинатная от дома №2 до ул. Магистральной (отсыпка ям);

- ул. Мурмана (отсыпка ям);

- проезд Обнорского (отсыпка ям);

- ул. Обнорского от пер. Железнодорожный до дома №19;

- пер. Торфяной (отсыпка ям);

- ул. Торфяная (отсыпка ям).

- Щебенение было произведено локально в местах, где самые острые проблемы. Перед этим сделали канавы. В этом году решили подходить к работам комплексно, - объясняет главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Марат Чемалтынов.

Олег Бекмеметьев также отметил, что дорожные службы будут постоянно следить за состоянием водоотводных канав. Это нужно и для того, чтобы продолжить отсыпку грунтовых дорог щебнем. В дальнейшем городские власти будут решать, как меры еще необходимы, чтобы обеспечить людям более комфортные условия проживания.

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