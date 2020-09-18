Карта распространения коронавируса на 18 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

18 сентября в Удмуртии зарегистрировали 75 случаев заболевания коронавирусом, 45 пациентов выздоровели, еще две женщины скончались.

Диагноз подтвердился у 60 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Граховском, Малопургинском, Ярском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2086

Воткинск - 63

Сарапул - 129

Можга - 326

Глазов - 126

Алнашский район - 169

Балезинский район - 75

Вавожский район - 51

Воткинский район - 47

Глазовский район - 37

Граховский район - 32

Дебесский район - 17

Завьяловский район - 334

Игринский район - 69

Камбарский район - 19

Каракулинский район - 14

Кезский район - 40

Кизнерский район - 48

Киясовский район - 38

Красногорский район - 34

Малопургинский район - 127

Можгинский район - 76

Сарапульский район - 43

Селтинский район - 16

Сюмсинский район - 20

Увинский район - 49

Шарканский район - 43

Юкаменский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 30

Ярский район – 29.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.