Карта распространения коронавируса на 18 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
18 сентября в Удмуртии зарегистрировали 75 случаев заболевания коронавирусом, 45 пациентов выздоровели, еще две женщины скончались.
Диагноз подтвердился у 60 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Граховском, Малопургинском, Ярском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2086
Воткинск - 63
Сарапул - 129
Можга - 326
Глазов - 126
Алнашский район - 169
Балезинский район - 75
Вавожский район - 51
Воткинский район - 47
Глазовский район - 37
Граховский район - 32
Дебесский район - 17
Завьяловский район - 334
Игринский район - 69
Камбарский район - 19
Каракулинский район - 14
Кезский район - 40
Кизнерский район - 48
Киясовский район - 38
Красногорский район - 34
Малопургинский район - 127
Можгинский район - 76
Сарапульский район - 43
Селтинский район - 16
Сюмсинский район - 20
Увинский район - 49
Шарканский район - 43
Юкаменский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 30
Ярский район – 29.
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