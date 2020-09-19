За сутки в Удмуртии выявили еще 82 случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом Фото: Амир Закиров

На утро 19 сентября в Удмуртии выявили 82 новых случая заражения COVID-19. Как сообщает оперштаб региона, еще 54 человека выздоровели.

Коронавирус подтвердили у 46 жителей Ижевска, восьми жителей Глазова, 4 жителей Балезинского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, по 2 случая зарегистрировано в Воткинске, Сарапуле, Граховском, Кизнерском районах, по одному случаю — в Можге, Воткинском, Глазовском, Каракулинском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Увинском, Юкаменском, Ярском районах.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 4 327 случаев заражения коронавирусом. 3 262 человека выздоровели, 80 человек скончались. 737 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 210 - средней степени тяжести, 38 - в тяжелом состоянии.

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