357 соцобъектов подключили к системе отопления в Ижевске

Отопление в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии продолжают подключать к системе теплоснабжения социальные объекты и жилые дома. Как сообщает пресс-служба администрации города, на утро 19 сентября отопление включили в 357 соцобъектах.

Так, тепло появилось в 116 из 117 образовательных организациях, в 205 из 213 детских садах и во всех 36 медучреждениях. Также отопление запустили в 609 жилых домах из 3440.

Напомним, отопительный период в Ижевске стартовал 14 сентября. До конца недели к теплоносителю должны подключить все учреждения соцсферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителя такси в Ижевске подозревают в хищении 11 тысяч рублей с карты клиентки