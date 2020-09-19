Экологический диктант смогут пройти жители Удмуртии 15 и 16 ноября

Экологический диктант Фото: Архив «КП» в Ижевске

Всероссийский экодиктант смогут пройти жители Удмуртии 15 и 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Акция приурочена ко всемирному дню вторичной переработки отходов и состоится на специально созданном портале экодиктант.рус, который начнет работу с 1 октября.

- На портале будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям, - отмечают в пресс-службе ведомтсва.

Принять участие в экологическом диктанте смогут все желающие, во всех субъектах страны.

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