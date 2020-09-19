Движение по мосту через реку Ягуречка открыли в Удмуртии

Мост в Удмуртии

В Удмуртии открыли движение по мосту через реку Ягуречка. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, реконструкция объекта началась в июне. Мост находился в предаварийном состоянии, по этой причине было введено ограничение для движения грузовых автомобилей.

«На выполнение работ из регионального бюджета выделили около 20 млн рублей. Реконструкция проводилась на мосту и на подходах к нему – около 100 метров», - сообщил глава региона.

Он отметил, что сейчас по всей длине моста установлены барьерные ограждения, бордюры и специальные очистные сооружения, благодаря которым в реку попадает уже отфильтрованная вода.

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