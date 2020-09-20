Карта распространения коронавируса на 20 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 20 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заболевания коронавирусом, 21 пациент выздоровел. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 48 жителей Ижевска, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском, Сарапульском районах, по одному случаю — в Глазовском, Киясовском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2180
Воткинск - 115
Сарапул - 132
Можга - 332
Глазов - 139
Алнашский район - 167
Балезинский район - 79
Вавожский район - 51
Воткинский район - 50
Глазовский район - 38
Граховский район - 34
Дебесский район - 21
Завьяловский район - 333
Игринский район - 72
Камбарский район - 20
Каракулинский район - 15
Кезский район - 40
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 41
Малопургинский район - 128
Можгинский район - 81
Сарапульский район - 46
Селтинский район - 16
Сюмсинский район - 21
Увинский район – 50
Шарканский район - 43
Юкаменский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 34
Ярский район – 30.