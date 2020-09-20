Карта распространения коронавируса на 20 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 20 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заболевания коронавирусом, 21 пациент выздоровел. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 48 жителей Ижевска, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском, Сарапульском районах, по одному случаю — в Глазовском, Киясовском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2180

Воткинск - 115

Сарапул - 132

Можга - 332

Глазов - 139

Алнашский район - 167

Балезинский район - 79

Вавожский район - 51

Воткинский район - 50

Глазовский район - 38

Граховский район - 34

Дебесский район - 21

Завьяловский район - 333

Игринский район - 72

Камбарский район - 20

Каракулинский район - 15

Кезский район - 40

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 41

Малопургинский район - 128

Можгинский район - 81

Сарапульский район - 46

Селтинский район - 16

Сюмсинский район - 21

Увинский район – 50

Шарканский район - 43

Юкаменский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 34

Ярский район – 30.