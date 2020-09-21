Карта распространения коронавируса на 21 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
21 сентября в Удмуртии зарегистрировали 85 случаев заражения коронавирусом, 10 пациентов выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 15 жителей Юкаменского района, 11 жителей Кезского района, 6 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Малопургинского района, по 2 случая зарегистрировано в Шарканском и Каракулинском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Завьяловском районе.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2220
Воткинск - 116
Сарапул - 133
Можга - 332
Глазов - 140
Алнашский район - 167
Балезинский район - 79
Вавожский район - 51
Воткинский район - 50
Глазовский район - 38
Граховский район - 34
Дебесский район - 21
Завьяловский район - 334
Игринский район - 72
Камбарский район - 20
Каракулинский район - 17
Кезский район - 51
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 41
Малопургинский район - 133
Можгинский район - 81
Сарапульский район - 46
Селтинский район - 16
Сюмсинский район - 21
Увинский район – 50
Шарканский район - 43
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 40
Ярский район – 30.
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