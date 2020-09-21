Карта распространения коронавируса на 21 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

21 сентября в Удмуртии зарегистрировали 85 случаев заражения коронавирусом, 10 пациентов выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 15 жителей Юкаменского района, 11 жителей Кезского района, 6 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Малопургинского района, по 2 случая зарегистрировано в Шарканском и Каракулинском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Завьяловском районе.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2220

Воткинск - 116

Сарапул - 133

Можга - 332

Глазов - 140

Алнашский район - 167

Балезинский район - 79

Вавожский район - 51

Воткинский район - 50

Глазовский район - 38

Граховский район - 34

Дебесский район - 21

Завьяловский район - 334

Игринский район - 72

Камбарский район - 20

Каракулинский район - 17

Кезский район - 51

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 41

Малопургинский район - 133

Можгинский район - 81

Сарапульский район - 46

Селтинский район - 16

Сюмсинский район - 21

Увинский район – 50

Шарканский район - 43

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 40

Ярский район – 30.

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