Карта распространения коронавируса на 22 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
На утро 22 сентября в Удмуртии зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом, три пациента скончались, 53 выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 9 жителей Увинского района, по 8 случаев зарегистрировано в Селтинском районе и Воткинске, у 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можгинского района, по 2 случая зарегистрировано в Малопургинском и Воткинском районах, по одному случаю - в Сарапуле, Вавожском и Алнашском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2260
Воткинск - 124
Сарапул - 134
Можга - 337
Глазов - 140
Алнашский район - 168
Балезинский район - 79
Вавожский район - 52
Воткинский район - 52
Глазовский район - 38
Граховский район - 34
Дебесский район - 21
Завьяловский район - 338
Игринский район - 72
Камбарский район - 20
Каракулинский район - 17
Кезский район - 51
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 41
Малопургинский район - 135
Можгинский район - 84
Сарапульский район - 46
Селтинский район – 24
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 59
Шарканский район - 43
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 40
Ярский район - 30.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.