Карта распространения коронавируса на 22 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

На утро 22 сентября в Удмуртии зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом, три пациента скончались, 53 выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 9 жителей Увинского района, по 8 случаев зарегистрировано в Селтинском районе и Воткинске, у 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можгинского района, по 2 случая зарегистрировано в Малопургинском и Воткинском районах, по одному случаю - в Сарапуле, Вавожском и Алнашском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2260

Воткинск - 124

Сарапул - 134

Можга - 337

Глазов - 140

Алнашский район - 168

Балезинский район - 79

Вавожский район - 52

Воткинский район - 52

Глазовский район - 38

Граховский район - 34

Дебесский район - 21

Завьяловский район - 338

Игринский район - 72

Камбарский район - 20

Каракулинский район - 17

Кезский район - 51

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 41

Малопургинский район - 135

Можгинский район - 84

Сарапульский район - 46

Селтинский район – 24

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 59

Шарканский район - 43

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 40

Ярский район - 30.

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