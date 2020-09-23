Глава Удмуртии: только каждый 10 пациент с коронавирусом нуждается в госпитализации

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С начала пандемии в Удмуртии для пациентов больных коронавирусом подготовили 1602 койко-места. Сейчас, по словам Главы региона Александра Бречалова, занято 1460 коек. В ближайшие дни подготовят еще 480 мест.

- Я хочу обратить внимание на то, что в госпитализации нуждается лишь каждый 10 пациент с коронавирусом (сейчас в больницах находятся 374 человека), - сказал Глава Удмуртии в прямом эфире в социальных сетях. – Поэтому на этих койко-местах мы лечим пациентов и с внебольничной пневмонией (по статистике, в сентябре их количество увеличилось в 1,8 раз).

Также, говоря о здравоохранении, Александр Бречалов сказал о том, что уже завтра в районы республики отправят 22 новых машины «скорой помощи», а в октябре прибудет 30 машин для службы участковых терапевтов и педиатров.

- Многие жалуются на очереди в поликлиниках. Этот вопрос мы тоже решаем. В поликлиники вышли работать 129 ординаторов медицинской академии и 480 волонтеров республиканского медицинского коллежа, - отметил Глава.

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Скажем спасибо врачам Ижевска и Удмуртии

Мы продолжаем собирать ваши отзывы о работе медиков, которые борются с коронавирусом – в больницах Ижевска и районных поликлиниках, на скорой помощи и в «красной зоне» covid-отделений. Давайте скажем спасибо тем, кто ежедневно выходит на работу, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью. Это врачи и медсестры, фельдшеры и водители скорой, работники диагностических центров и лабораторий. Выразить свою благодарность медикам республики можно в нашем проекте «На передовой». Все, что нужно сделать – это заполнить короткую форму и не забыть поставить галочку в графе «Борец с COVID».

Давайте вместе поблагодарим тех, для кого этот год стал особенно сложным и рискованным!