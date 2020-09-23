Карта распространения коронавируса на 23 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
На утро 23 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, три пациента скончались, 78 выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 42 жителей Ижевска, 12 жителей Завьяловского района, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Сюмсинского района, по 3 случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапульском районе, по два случая – в Воткинском, Увинском, Шарканском, Вавожском районах, по одному случаю – в Малопургинском, Камбарском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2302
Воткинск - 124
Сарапул - 144
Можга - 337
Глазов - 140
Алнашский район - 168
Балезинский район - 79
Вавожский район - 54
Воткинский район - 54
Глазовский район - 38
Граховский район - 34
Дебесский район - 21
Завьяловский район – 350
Игринский район - 72
Камбарский район - 21
Каракулинский район - 17
Кезский район - 51
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 41
Малопургинский район - 136
Можгинский район - 84
Сарапульский район - 50
Селтинский район – 25
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 45
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 41
Ярский район - 30.
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