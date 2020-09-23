Карта распространения коронавируса на 23 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 23 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, три пациента скончались, 78 выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 42 жителей Ижевска, 12 жителей Завьяловского района, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Сюмсинского района, по 3 случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапульском районе, по два случая – в Воткинском, Увинском, Шарканском, Вавожском районах, по одному случаю – в Малопургинском, Камбарском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2302

Воткинск - 124

Сарапул - 144

Можга - 337

Глазов - 140

Алнашский район - 168

Балезинский район - 79

Вавожский район - 54

Воткинский район - 54

Глазовский район - 38

Граховский район - 34

Дебесский район - 21

Завьяловский район – 350

Игринский район - 72

Камбарский район - 21

Каракулинский район - 17

Кезский район - 51

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 41

Малопургинский район - 136

Можгинский район - 84

Сарапульский район - 50

Селтинский район – 25

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 45

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 41

Ярский район - 30.

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