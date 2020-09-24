Пенсионеры Удмуртии могут получить скидку до 40% при покупке билетов в купе поездов

Пенсионеры Удмуртии могут получить скидку до 40% при покупке билетов в купе Фото: Архив КП

Пассажиры старше 60-ти лет смогут купить билеты в купе поездов со скидкой 40%. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги в Удмуртии.

– С 23 сентября по 31 октября включительно пассажиры старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе нефирменных поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 40%, – говорится в сообщении.

Акция проводится в честь Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Билеты со скидкой можно приобрести на поезда с отправлением с 1 октября по 24 декабря этого года. Оплачиваться без скидки будут услуги и постельное белье.

Также пресс-служба ГЖД отмечает, что период акции может быть ограничен.