Водитель сбил пешехода на трассе в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 23 сентября, около восьми вечера произошло ДТП. На 1 км дороги Воткинск - Чайковский - п. Волковский водитель сбил пешехода. Об этом сообщают в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗ-2114» во время обгона не заметил 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход скончался от травм. Водитель получил телесные повреждения.

1 отдел УГИБДД по Удмуртии также отмечает, что пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов.

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