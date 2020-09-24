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Ижевчанин похитил из магазина антисептик и 500 рублей

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Анастасия Михайлова
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Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В полицию Ижевска поступило сообщение от продавца торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

– Женщина сообщила о том, что около 17 часов в павильон вошел незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 5 флаконов с антисептической жидкостью и денежные средства в сумме 500 рублей, – говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в разбойном нападении с применением оружия или предмета, который использовался как оружие.

Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний ижевчанин. Сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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