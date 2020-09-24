Прокуратура проверит информацию о нарушении прав пациентки в больнице Ижевска

В ГКБ №6 пенсионерке не выдали льготные лекарства Фото: Архив КП

Прокуратура начала проверку информации об отказе в выдаче льготных лекарств 87-летней жительнице Ижевска. По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в ГКБ №6 Ижевска.

– В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой республики, – говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где в Ижевске можно сдать тест на коронавирус, сделать КТ легких и флюорографию?

Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат