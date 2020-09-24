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Прокуратура проверит информацию о нарушении прав пациентки в больнице Ижевска

В ГКБ №6 пенсионерке не выдали льготные лекарства
Анастасия Михайлова
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В ГКБ №6 пенсионерке не выдали льготные лекарства

В ГКБ №6 пенсионерке не выдали льготные лекарства

Фото: Архив КП

Прокуратура начала проверку информации об отказе в выдаче льготных лекарств 87-летней жительнице Ижевска. По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в ГКБ №6 Ижевска.

– В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой республики, – говорится в сообщении.

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