Расследование дела о нарколаборатории в Удмуртии завершили

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии закончили расследование по делу о незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД республики, уже установили и задержали участников. Это 8 жителей Удмуртии, Республики Татарстан и Пермского края.

– По версии следствия, в июне 2019 года двое участников сообщества – 23-летний житель г. Ижевска и его 27-летний брат – арендовали частный дом в деревне Малопургинского района, где начали изготавливать синтетические наркотические средства, которые впоследствии сбывали через интернет-магазины, – сообщают в пресс-службе МВД Удмуртии.

В нарколаборатории полицейские изъяли оборудование, несколько мобильных телефонов и наркотическое вещество. Также после обысков сотрудники МВД нашли 3,5 кг наркотиков в тайниках.

Уголовное дело направлено в суд. Его участникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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