В Ижевске выбирают лучших врачей города и республики

На сайте лучшаяклиника.рф продолжается голосование за лучшие больницы и лучших медиков Удмуртии. На данный момент в конкурсе участвуют 14 клиник и почти 400 врачей разных специальностей. Чтобы поддержать участников, нужно зайти на сайт и пройти регистрацию.

Зарегистрированный пользователь имеет право голосовать за одного участника в каждой номинации один раз в 24 часа, поэтому советуем добавить сайт проекта «Лучшая клиника – 2020» в закладки браузера – голосование продлится вплоть до 21 октября.

Кстати, если врача, которого вы хотели бы видеть среди победителей, нет ни в одной из номинаций, вы можете заявить его кандидатуру на конкурс. Также любой пользователь, даже не зарегистрированный, может сказать спасибо любимому доктору, заполнив короткую форму.

Все подробности – на сайте лучшаяклиника.рф. Заходите и голосуйте за клиники и врачей, оставляйте заявки на участие врачей в конкурсе и говорите спасибо лучшим медикам республики!

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет. Реклама