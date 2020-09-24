Карта распространения коронавируса на 24 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 сентября, в Удмуртии выявили 81 случай заражений коронавирусом. Одна пациентка скончалась, 83 человека выздоровели. Об этом сообщает оперштаб республики.

Коронавирус нашли у 32 жителей Ижевска, 14 жителей Глазова, 12 жителей Красногорского района, 6 жителей Игринского района, 4 жителей Селтинского района, по 3 случая зарегистрировали в Сарапуле и Якшур-Бодьинском районе, по 2 случая — в Глазовском и Балезинском районах, по одному случаю — в Завьяловском, Шарканском, Ярском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2334

Воткинск - 124

Сарапул - 147

Можга - 337

Глазов - 154

Алнашский район - 168

Балезинский район - 81

Вавожский район - 54

Воткинский район - 54

Глазовский район - 40

Граховский район - 34

Дебесский район - 21

Завьяловский район – 351

Игринский район - 78

Камбарский район - 21

Каракулинский район - 17

Кезский район - 51

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 53

Малопургинский район - 136

Можгинский район - 84

Сарапульский район - 50

Селтинский район – 25

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 46

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 44

Ярский район - 31.