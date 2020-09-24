Карта распространения коронавируса на 24 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Фото: pixabay.com
Сегодня, 24 сентября, в Удмуртии выявили 81 случай заражений коронавирусом. Одна пациентка скончалась, 83 человека выздоровели. Об этом сообщает оперштаб республики.
Коронавирус нашли у 32 жителей Ижевска, 14 жителей Глазова, 12 жителей Красногорского района, 6 жителей Игринского района, 4 жителей Селтинского района, по 3 случая зарегистрировали в Сарапуле и Якшур-Бодьинском районе, по 2 случая — в Глазовском и Балезинском районах, по одному случаю — в Завьяловском, Шарканском, Ярском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2334
Воткинск - 124
Сарапул - 147
Можга - 337
Глазов - 154
Алнашский район - 168
Балезинский район - 81
Вавожский район - 54
Воткинский район - 54
Глазовский район - 40
Граховский район - 34
Дебесский район - 21
Завьяловский район – 351
Игринский район - 78
Камбарский район - 21
Каракулинский район - 17
Кезский район - 51
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 53
Малопургинский район - 136
Можгинский район - 84
Сарапульский район - 50
Селтинский район – 25
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 46
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 44
Ярский район - 31.