В Ижевске временно ограничат движение по ул. 40 лет Победы Фото: Архив "КП"

В Ижевске с 25 по 28 сентября специалисты ООО «УКС» будут проводить строительные работы. В связи с этим некоторые участки дороги по ул. 40 лет Победы будут перекрыты.

Ограничения будут действовать в районе перекрестка с проспектом М.Т. Калашникова в направлении ул. 10 лет Октября с 25 сентября 22:00 до 27 сентября 01:00.

Затем ограничения перейдут на отрезок дороги того же перекрестка, но уже в направлении ул. Ленина. Этот участок будет перекрыт с 27 сентября 01:00 по 28 сентября 05:00.

Водителей просят быть внимательными и продумывать маршруты проездов.

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