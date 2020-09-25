Одну из Ижевских школ перевели на дистанционное обучение Фото: pixabay.com

Из-за аварии в тепловых сетях ученики 67 школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. До понедельника дети будут учиться дома.

Коммунальщики также отметили, что помимо этого образовательного учреждения далеко не все школы и детские сады готовы к отопительному сезону. Во многих местах обнаружились различные дефекты и порывы на трассах.

Как сообщил источник, завершить работы обещают в ближайшее время.

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