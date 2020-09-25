25 сентября в Удмуртии зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусом

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В Удмуртии 25 сентября выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– Диагноз подтвердился у 47 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, 11 жителей Воткинска, 9 жителей Глазова, 2 жителей Дебесского района, 2 жителей Якшур-Бодтинского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Глазовском, Сарапульском районах, – говорится в сообщении.

39 человек справились с болезнью, новых летальных случаев нет.

Всего на данный момент в Удмуртии зарегистрировано 4 828 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 3546 человек выздоровели и 87 умерли.

Сейчас в больницах находятся 862 пациента в удовлетворительном состоянии, 290 – в состоянии средней степени тяжести и 43 – в тяжелом состоянии.

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