Полуторагодовалый малыш выпал из окна в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

В четверг, 24 сентября, на Воткинском шоссе из окна четвертого этажа выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Это произошло днем, около 14:00. По предварительным данным, мать полуторагодовалого малыша ненадолго покинула комнаты. Ребенок оперся на москитную сетку, и она не выдержала его веса.

Полицейские и «скорая помощь» в срочном порядке прибыли на место происшествия. В результате падения ребенок получил серьезные травмы, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. МВД напоминает родителям: если в вашей семье есть маленькие дети, не оставляйте их без присмотра, а на оконные рамы не забудьте установить фиксаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Водитель сбил пешехода на трассе в Удмуртии

- Прокуратура проверит информацию о нарушении прав пациентки в больнице Ижевска

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.