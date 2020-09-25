Чтобы остановить лихача на дороге в Удмуртии, сотрудники ДПС применили оружие

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Настоящая погоня с применением оружия произошла на улице Гончарова в городе Сарапуле (Удмуртия). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В ночное время инспекторы ДПС заметили автомобиль «Нива Шевроле», который передвигался по проезжей части с явным превышением скорости. Кроме того, автомобиль совершал на дороге опасные маневры. На требование об остановке водитель не отреагировал, и сотрудники были вынуждены начать погоню. Однако ни проблесковые маячки, ни звуковой сигнал патрульной машины не остановили лихача. Игнорируя неоднократные законные требования инспекторов ДПС, он продолжал движение вперед на большой скорости.

Так как данный водитель представлял опасность для окружающих, сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия для принудительной остановки автомобиля. В результате было пробито заднее колесо транспортного средства, однако водитель так и не остановился.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Задержать нарушителя удалось лишь возле одного из домов по улице Кольцова. Им оказался 19-летний житель Сарапула. Права управления транспортным средством юноша не имел.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях: за управление транспортным средством без прав, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и невыполнение требования об остановке транспортного средства.

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