Фотофакт: дорожный знак нашли в районе улицы Удмуртской в Ижевске

Фото: Станислав Широбоков

Упавший дорожный знак нашли неподалеку от ледового дворца «Ижсталь». Об этом в группе «Благоустройство г. Ижевска» сообщил председатель ТСЖ «Красногеройская, 105» Станислав Широбоков.

- Около Сети парка и Ледового дворца «Ижсталь» кто-то выкинул хороший знак, - подписал он свое фото.

В администрации Ижевска «Комсомолке» сообщили, что знак уже вернули на место.

- Брошенные у Ледового дворца знаки были установлены на улице Красногеройской, напротив дома №68а по улице Лихвинцева. К настоящему времени знаки восстановлены, другой информации по знакам нет. При выявлении лиц, причинивших повреждения техническим средствам дорожного движения, с виновных возмещается материальный ущерб, - прокомментировали в управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

Также в управлении сообщают, что при выявлении недостатков на знаках их исправляют в срок от одного до пяти дней с момента обращения. За сентябрь выполнили работы по содержанию 43 дорожных знаков (правка крепления, стойки или самого знака).

Кстати, в беседе с журналистом Станислав Широбоков попросил обратиться к горожанам, чтобы они не проявляли равнодушие к подобным происшествиям и сообщали об этом властям. Сообщить об этом можно в группе «ВКонтакте» «Благоустройство г. Ижевска», по телефону Службы благоустройства и дорожного хозяйства 78-72-78 или на сайте izh.ru в разделе «Сделаем Ижевск лучше».

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