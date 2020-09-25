Карта распространения коронавируса на 25 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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Как сообщает оперштаб республики, 25 сентября в Удмуртии выявили 89 случаев заражения коронавирусом. 39 человек выздоровели, смертельных случаев нет.
Диагноз подтвердился у 47 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, 11 жителей Воткинска и 9 жителей Глазова. Также заболели по два жителя в Дебесском и Якшур-Бодьинском районах. В Сарапуле, Глазовском, Сарапульском районах по одному заболевшему.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 2381
Воткинск - 135
Сарапул - 148
Можга - 337
Глазов - 163
Алнашский район - 168
Балезинский район - 81
Вавожский район - 54
Воткинский район - 54
Глазовский район - 41
Граховский район - 34
Дебесский район - 23
Завьяловский район - 366
Игринский район - 78
Камбарский район - 21
Каракулинский район - 17
Кезский район - 51
Кизнерский район - 51
Киясовский район - 40
Красногорский район - 53
Малопургинский район - 136
Можгинский район - 84
Сарапульский район - 51
Селтинский район - 25
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 46
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 46
Ярский район - 31.