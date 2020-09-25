Карта распространения коронавируса на 25 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб республики, 25 сентября в Удмуртии выявили 89 случаев заражения коронавирусом. 39 человек выздоровели, смертельных случаев нет.

Диагноз подтвердился у 47 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, 11 жителей Воткинска и 9 жителей Глазова. Также заболели по два жителя в Дебесском и Якшур-Бодьинском районах. В Сарапуле, Глазовском, Сарапульском районах по одному заболевшему.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 2381

Воткинск - 135

Сарапул - 148

Можга - 337

Глазов - 163

Алнашский район - 168

Балезинский район - 81

Вавожский район - 54

Воткинский район - 54

Глазовский район - 41

Граховский район - 34

Дебесский район - 23

Завьяловский район - 366

Игринский район - 78

Камбарский район - 21

Каракулинский район - 17

Кезский район - 51

Кизнерский район - 51

Киясовский район - 40

Красногорский район - 53

Малопургинский район - 136

Можгинский район - 84

Сарапульский район - 51

Селтинский район - 25

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 46

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 46

Ярский район - 31.