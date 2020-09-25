Какая погода ждет ижевчан в выходные?

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О том, какая погода будет ждать жителей Ижевска в выходные, расскажет «Комсомолка» в своем традиционном обзоре.

Дождей в субботу и воскресенье синоптики не обещают. Днем будет тепло, но ночами прохладно – вплоть до заморозков на почве.

По данным республиканского Гидрометцентра, в субботу, 26 сентября, днем ожидается переменная облачность и +15…+17°С, ветер южный, 2-4 м/с. Ночью до +4°С, ветер юго-западный, слабый.

В воскресенье, 27 сентября, погода будет облачной, днем также до +17°С, ночью до +4°С. Днем ветер будет южный, слабый, ночью его направление изменится на западное

По данным сервиса Яндекс, дневные температуры в выходные могут быть еще выше – до +18°С днем и до +6°С ночью. Следующая неделя также будет довольно теплой и солнечной, днем температуры будут достигать +18...+19°С.

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